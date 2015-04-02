НАТО продовжить нарощувати сили в Європі - Міноборони Канади

"Канада та її міжнародні союзники продовжать проводити комплекс заходів з нарощування сили в державах-членах НАТО в Східній і Центральній Європі", - йдеться в заяві міністра, яке надійшло в представництво ТАСС.

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У комюніке міноборони також повідомляється, що канадські військовослужбовці зі своїми польськими колегами 1 квітня почали в Польщі спільні навчання Mountain Warrior. З боку Канади у маневрах беруть участь 35 військовослужбовців Королівського канадського піхотного полку. Мета навчань - виробити взаємодію натівських сполук в умовах гористої місцевості.

"Участь Канади у такого роду навчаннях покликана продемонструвати нашу прихильність колективної оборони", - зазначив Кенні.