BBC: Підрозділи армії США завершили марш країнами НАТО (відео)
17:18, 02 квітня 2015Світ
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Командування мотопіхотного полку називає цей марш демонстрацією єдності союзників по НАТО.
Марш пройшов через шість країн НАТО / Скріншот
Після навчань у Естонії підрозділи на бойовій техніці здійснили марш через шість країн НАТО і повернулись до своєї бази в Німеччині, повідомляє BBC Україна.
Командування мотопіхотного полку називає цей марш демонстрацією єдності союзників по НАТО.
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Військовослужбовці кажуть, що відчули підтримку у всіх країнах, через які рухався конвой.
В Чехії проросійські сили погрожували організувати протестні акції проти військових, але кількість прихильників маршу там виявилась в рази більшою.
Прибуття колони до військової бази в Німеччині відбувалось у святковій атмосфері.
Відео BBC Україна
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