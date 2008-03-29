Лідер Абхазії відмовився від пропозиції Саакашвілі

Президент Абхазії Сергій БАГАПШ назвав пропозицію Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ про «необмежену автономію» Абхазії пропагандою перед самітом НАТО і відкидає її. Про це повідомляє Газета.ru.

«Пропозиція СААКАШВІЛІ про необмежену автономію Абхазії – це пропаганда напередодні саміту НАТО в Бухаресті. Грузія намагається виставити себе миролюбною країною в очах членів Північноатлантичного альянсу, куди вона прагне», – заявив С.БАГАПШ у суботу. «Пропозиції СААКАШВІЛІ для нас неприйнятні, і ми їх відкидаємо», – підкреслив абхазький лідер.