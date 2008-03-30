Мільйони людей на планеті у суботу вимкнули світло

Мільйони людей в різних містах планети взяли в суботу увечері участь в акції "Година Землі".

Як передає радіо «Свобода», вони вимкнули на одну годину світло у своїх оселях. Вуличне освітлення також було частково погашено.

Мета акції - нагадати про необхідність раціонального використання електроенергії - з тим, аби зменшити викид електростанціями в атмосферу газів, які сприяють так званому "парниковому ефекту".