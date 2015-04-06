У Болгарії перекинулася вантажівка з людьми: є жертви

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Нове телебачення Болгарії.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, перекинувся вантажний автомобіль ГАЗ-66, в кузові якого перебувало 37 осіб.

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В результаті події загинула одна жінка, ще одна людина перебуває в комі, і ще 20 осіб госпіталізовано.