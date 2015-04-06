24 особи стали жертвами нападу бойовиків "Боко Харам" в Нігерії

Напад було скоєно біля мечеті в селі Кваджафа в штаті Борно. Бойовики, видаючи себе за ісламських проповідників, зібрали людей у мечеті нібито для проповіді. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Після того, як жителі села прийшли до мечеті, бойовики відкрили по них вогонь.

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