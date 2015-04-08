Генштаб Чехії назвав Росію однією з найбільших загроз для миру у світі

Про це в інтерв’ю ČTK заявив начальник Генштабу Чехії Петр Павел, пише Європейська правда з посиланням на Ceske Noviny.

Серед невійськових загроз він назвав передусім зміни клімату, демографічні загрози і можливе зростання міграції.

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З військової точки зору, на думку Павела, небезпека полягає в "дуже самовпевненій і напористій" політиці російського керівництва. Генерал вважає, що ця політика поки що не має точно поставленої цілі, але, судячи зі слів керівництва РФ, Росія повинна повернути собі вплив і гордість. При цьому не ясно, як далеко Росія може зайти для досягнення даної мети".

"Акцент на розвитку потенціалу російських збройних сил, їх використання в останні кілька років викликає заклопотаність і, звичайно, було б дуже недалекоглядно применшувати загрозу, або спробувати розглядати її як маргінальну і таку, що не стосується нас безпосередньо ," - сказав Павел.

В якості другої серйозної загрози він назвав підйом ісламського екстремізму, який в даний час уособлений Ісламською державою.