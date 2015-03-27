Імами запустили інтернет-журнал для боротьби з пропагандою "Ісламської держави"

Журнал покликаний дати мусульманам Європи і всього світу альтернативу догматам "Ісламської держави", передає Бі-бі-сі.

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"Богослови взяли відповідальність за надання коректної, інформаційно та освітньо насиченої інтерпретації Корану і Сунни, щоб єдино легітимним шляхом протистояти жорстоким, аморальним і зловмисним умам", - стверджують "Імами онлайн".

Засновників нового видання також турбує зростання "пропаганди екстремізму" в інтернеті.

Джихадисти з угрупування "Ісламська держава" активно використовують сучасні способи комунікації. На початку березня вони навіть спробували запустити власну соцмережу, але вона не проіснувала і тижня.