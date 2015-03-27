Імами запустили інтернет-журнал для боротьби з пропагандою "Ісламської держави"
Ісламські богослови, які створили ресурс "Імами онлайн", запустили цифровий журнал "Хакіка" ("Реальність"), в якому розмістять інформацію про реальний стан справ в екстремістських угрупованнях.
Журнал покликаний дати мусульманам Європи і всього світу альтернативу догматам "Ісламської держави", передає Бі-бі-сі.
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"Богослови взяли відповідальність за надання коректної, інформаційно та освітньо насиченої інтерпретації Корану і Сунни, щоб єдино легітимним шляхом протистояти жорстоким, аморальним і зловмисним умам", - стверджують "Імами онлайн".
Засновників нового видання також турбує зростання "пропаганди екстремізму" в інтернеті.
Джихадисти з угрупування "Ісламська держава" активно використовують сучасні способи комунікації. На початку березня вони навіть спробували запустити власну соцмережу, але вона не проіснувала і тижня.