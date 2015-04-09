Табір біженців у Сирії перетворюється на "табір смерті" - генсек ООН

Про це заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, повідомляє РИА Новости.

"Через більш ніж два роки безжальної облоги 18 тисяч палестинських біженців і сирійців тепер утримуються в заручниках угрупованням "Даіш" та іншими екстремістами", - сказав генсек ООН у спеціальному зверненні в четвер. За його словами, табір біженців "стає схожим на табір смерті".

Читайте такожУ Сирії терористи підірвали церкву на Великдень

"Проживаючі в Ярмуці, включаючи 3500 дітей, стають живими щитами", - підкреслив Пан Гі Мун, зазначивши, що всередині табору перебувають збройні групи, зовні - урядові сили.

"Повідомляється про масові атаки на табір і його мирних жителів. Це стає ще одним немислимим військовим злочином, винні в якому повинні понести відповідальність", - заявив він.

Пан Гі Мун підкреслив, що необхідно якомога швидше стабілізувати ситуацію в таборі.

"Я приєднуюся до Ради Безпеки з проханням покласти край насильству, надати доступ гуманітарної допомоги, і дати безпечний шлях мирним громадянам, які хотіли б покинути (табір - УНІАН)", - сказав він.