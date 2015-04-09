Табір біженців у Сирії перетворюється на "табір смерті" - генсек ООН

21:35, 09 квітня 2015
Світ
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Табір палестинських біженців у Сирії "Ярмук" стає схожим на "табір смерті".

REUTERS

Про це заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, повідомляє РИА Новости.

"Через більш ніж два роки безжальної облоги 18 тисяч палестинських біженців і сирійців тепер утримуються в заручниках угрупованням "Даіш" та іншими екстремістами", - сказав генсек ООН у спеціальному зверненні в четвер. За його словами, табір біженців "стає схожим на табір смерті".

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"Проживаючі в Ярмуці, включаючи 3500 дітей, стають живими щитами", - підкреслив Пан Гі Мун, зазначивши, що всередині табору перебувають збройні групи, зовні - урядові сили.

"Повідомляється про масові атаки на табір і його мирних жителів. Це стає ще одним немислимим військовим злочином, винні в якому повинні понести відповідальність", - заявив він.

Пан Гі Мун підкреслив, що необхідно якомога швидше стабілізувати ситуацію в таборі.

"Я приєднуюся до Ради Безпеки з проханням покласти край насильству, надати доступ гуманітарної допомоги, і дати безпечний шлях мирним громадянам, які хотіли б покинути (табір - УНІАН)", - сказав він.

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