Бойовики ІДІЛ увійшли в населений палестинськими біженцями район Дамаска

Про це повідомляє Al-Jazeera з посиланням на палестинських посадовців, свідків і активістів з моніторингової групи.

Згідно з повідомленням Сирійської правозахисної групи, яка базується в Великобританії, бойовики захопили "істотну частину" району після сутичок з палестинськими групами, які також є опозиційними щодо режиму Башара Асада.

Водночас активіст на умовах анонімності повідомив каналу, що бойовики ІДІЛ атакували район з розташованого поблизу містечка Хаджр-аль-Асвад, і там досі тривають бої з представниками палестинського угруповання Баїт-аль-Маґді, а також спросутвав дані про те, що переважна частина району перебуває під контролем Ісламької держави.

Читайте такожБойовики-суніти захопили стотисячне місто Ідліб у СиріїМісцевий мешканець повідомив, що однією з основних причин боїв став арешт у районі представників Ісламської держави, звинувачених у вбивстві одного з провідників Баїт-аль-Маґді (дана організація вважається палестинською гілкою ІДІЛ).

У Ярмуку мешкали близько 160 тисяч палестинських біженців і сирійців, нині там залишається ще принаймні 18 тисяч людей.

Раніше за домовленістю з палестинцями цей район залишили інші сирійські антиурядові загони.

Як відомо ІДІЛ веде боротьбу не тільки проти Асада, а й проти решти повстанців.