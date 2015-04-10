Численні Торнадо в штаті Іллінойс зносили автомобілі з трас і руйнували будинки (фото, відео)

Про це повідомляє «Медуза».

У цьому місті через руйнування, які спричинили смерчі, загинула 67-річна жінка, ще 11 людей постраждали. Смерчі зруйнували 30-40 будинків.

«Я такого в житті не бачив», - зізнався місцевий пожежний інспектор, який зі свого ганку спостерігав, як проходять торнадо.

Читайте такожАмстердам і Північна Голландія залишилися без світла: аеропорт закритий, метро зупинилося

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на американський штат Оклахома налетів торнадо.

У регіоні були пошкоджені численні будівлі, зірвані дахи будинків, дороги були засипані сміттям. Десятки тисяч людей залишилися без світла.