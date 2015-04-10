Численні Торнадо в штаті Іллінойс зносили автомобілі з трас і руйнували будинки (фото, відео)
Увечері 9 квітня Іллінойсом пройшли смерчі, які рухалися по безлюдних місцях, однак зачепили кілька невеликих населених пунктів, в тому числі Фейрдейл з населенням у 150 осіб.
Про це повідомляє «Медуза».
One more image of the Ashton/Rochelle tornado from last night. #ilwx#tornadopic.twitter.com/EjRLClT3xW
- Tom Purdy (@TomPurdyWI) April 10, 2015
У цьому місті через руйнування, які спричинили смерчі, загинула 67-річна жінка, ще 11 людей постраждали. Смерчі зруйнували 30-40 будинків.
«Я такого в житті не бачив», - зізнався місцевий пожежний інспектор, який зі свого ганку спостерігав, як проходять торнадо.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на американський штат Оклахома налетів торнадо.
У регіоні були пошкоджені численні будівлі, зірвані дахи будинків, дороги були засипані сміттям. Десятки тисяч людей залишилися без світла.