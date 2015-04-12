Білорусь не збирається воювати, але готова гідно зустріти ворога - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у свято Великодня відвідав храм Різдва Пресвятої Богородиці в Орші. Він був присутній на пасхальному богослужінні, а потім поспілкувався з парафіянами, повідомляє "Белорусский партизан".

Президент побажав присутнім здоров'я і гарного настрою.

"Якщо у вас буде гарний настрій - у нас все вийде", - сказав він.

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Також Олександр Лукашенко зазначив, що Білорусь була і залишається мирною країною.

"Ми воювати не збираємося. А якщо комусь захочеться, ми гідно його зустрінемо. Але таких ворогів у нас поки ще немає, - підкреслив він. - Тому живіть спокійно. Все у нас налагодиться".