Хілларі Клінтон вступила в передвиборну гонку

Про це повідомила сама Клінтон на своїй сторінці в Facebook, пише РИА Новости.

"Я вступаю в боротьбу за президентське крісло. Кожен день американцям потрібен чемпіон. І я хочу бути цим чемпіоном", - написала Клінтон.

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Помічник Клінтон Джон Подеста повідомив раніше, що Клінтон має намір розпочати кампанію з поїздок в штати Айова і Нью-Гемпшир, щоб зустрітися з виборцями.

Головним суперником Клінтон серед кандидатів від Демократичної партії вважається нинішній віце-президент Джо Байден, який поки що не повідомив про участь в кампанії. З боку республіканців про намір боротися за номінацію від своєї партії вже заявили сенатори Тед Круз і Ренд Пол. Таким чином, Клінтон стала третім офіційним кандидатом.