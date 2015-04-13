Королева Данії: іммігранти повинні прийняти наші цінності
00:00, 13 квітня 2015Світ
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Королева Данії Маргрете II закликала іммігрантів відповідати данському способу життя.
Маргрете II закликала іммігрантів відповідати данському способу життя / скріншот
У країни є обов'язок приймати іммігрантів, сказала королева, але вони повинні вести себе у відповідності з прийнятими в суспільстві нормами, пише Російська служба Бі-бі-сі.
Королева Маргрете II зробила цю заяву в інтерв'ю щоденній данській газеті Berlingske Tidende через два місяці після нападу ісламіста на синагогу та учасників дебатів про свободу вираження у Копенгагені, в результаті чого загинули дві людини.
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На думку кореспондентів, імміграційна політика стане ключовим питанням під час парламентських виборів в Данії у вересні цього року.
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