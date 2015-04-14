Робітники російського космодрому написали Путіну послання на дахах будівель (фото)

Люди послали Володимиру Путіну сигнал SOS. Акцію організували співробітники «Тихоокеанської мостобудівної компанії». Вони розфарбували дахи своєї бази на космодромі.

Написи з проханням про допомогу добре видно з висоти, їх намалювали білою фарбою. Щоб зафіксувати свою працю, будівельники використовували кран. Люди написали президенту, що чотири місяці сидять без зарплати і хочуть працювати, повідомляє amur.info.

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«З Рогозіним завжди є кореспонденти, і як би їм не забороняли - кореспондентам, хто-небудь де-небудь надрукує і викладе цю фотографію. Це буде сигнал. Ми хочемо привернути увагу президента до того, що діється на космодромі. Говорять багато, але практично нічого не робиться», - прокоментував начальник виробничої ділянки ЗАТ «Тихоокеанська мостобудівна компанія» Антон Тюришев.

ЗАТ «ТМК» - один з найбільших субпідрядників на космодромі. Компанія відома тим, що побудувала міст через бухту Золотий ріг у Владивостоці. На космодром підприємство відправило близько 500 осіб. Зараз більшість повернулася в Примор'я. На будівництві залишилося близько 30 осіб. З 1 березня ніхто не працює.

Люди приїжджають охороняти майно бази. Зарплату їм не платять 4 місяці. Щодо компанії почалася процедура банкрутства. Співробітники написали відкритий лист президенту. Однак отримали відповідь з канцелярії, що їх звернення направлено в приморську трудову інспекцію.