Робітники російського космодрому написали Путіну послання на дахах будівель (фото)
Будівельники однієї з компаній на космодромі Східний написали послання президенту Володимиру Путіну прямо на дахах своїх тимчасових споруд.
Люди послали Володимиру Путіну сигнал SOS. Акцію організували співробітники «Тихоокеанської мостобудівної компанії». Вони розфарбували дахи своєї бази на космодромі.
Написи з проханням про допомогу добре видно з висоти, їх намалювали білою фарбою. Щоб зафіксувати свою працю, будівельники використовували кран. Люди написали президенту, що чотири місяці сидять без зарплати і хочуть працювати, повідомляє amur.info.
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«З Рогозіним завжди є кореспонденти, і як би їм не забороняли - кореспондентам, хто-небудь де-небудь надрукує і викладе цю фотографію. Це буде сигнал. Ми хочемо привернути увагу президента до того, що діється на космодромі. Говорять багато, але практично нічого не робиться», - прокоментував начальник виробничої ділянки ЗАТ «Тихоокеанська мостобудівна компанія» Антон Тюришев.
ЗАТ «ТМК» - один з найбільших субпідрядників на космодромі. Компанія відома тим, що побудувала міст через бухту Золотий ріг у Владивостоці. На космодром підприємство відправило близько 500 осіб. Зараз більшість повернулася в Примор'я. На будівництві залишилося близько 30 осіб. З 1 березня ніхто не працює.
Люди приїжджають охороняти майно бази. Зарплату їм не платять 4 місяці. Щодо компанії почалася процедура банкрутства. Співробітники написали відкритий лист президенту. Однак отримали відповідь з канцелярії, що їх звернення направлено в приморську трудову інспекцію.