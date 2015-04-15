Латвійські спецслужби побоюються провокацій на 9 травня в Ризі

Про це заявила прем'єр-міністр республіки Лаймдота Страуюма, повідомляє РИА Новости.

"У правоохоронних органів є інформація про можливі провокації під час заходів, які будуть проводитись 9 травня", - сказала Страуюма. За її словами, спецслужби працюють над тим, щоб їх не допустити.

Раніше Ризька дума отримала кілька заяв з проханням про дозвіл на проведення заходів на честь Дня Перемоги, що відзначається 9 травня.

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Відзначається, що святкові заходи 8 і 9 травня в парку Перемоги біля монументу Воїнам-Визволителям у Ризі планує організувати суспільство 9-maja.lv. Щороку в цих заходах беруть участь до 200 тисяч осіб.

Також заявку на проведення зібрання біля пам'ятника Перемоги 9 травня подав житель Латвії Кристап Кашс, який незадоволений святкуванням Дня Перемоги.

Про намір провести збори і ходу 9 травня в Ризі повідомив також Латвійський антинацистський комітет.