Латвійські спецслужби побоюються провокацій на 9 травня в Ризі
Латвійські спецслужби мають інформацію про можливі провокації у Ризі під час святкування 9 травня.
Про це заявила прем'єр-міністр республіки Лаймдота Страуюма, повідомляє РИА Новости.
"У правоохоронних органів є інформація про можливі провокації під час заходів, які будуть проводитись 9 травня", - сказала Страуюма. За її словами, спецслужби працюють над тим, щоб їх не допустити.
Раніше Ризька дума отримала кілька заяв з проханням про дозвіл на проведення заходів на честь Дня Перемоги, що відзначається 9 травня.
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Відзначається, що святкові заходи 8 і 9 травня в парку Перемоги біля монументу Воїнам-Визволителям у Ризі планує організувати суспільство 9-maja.lv. Щороку в цих заходах беруть участь до 200 тисяч осіб.
Також заявку на проведення зібрання біля пам'ятника Перемоги 9 травня подав житель Латвії Кристап Кашс, який незадоволений святкуванням Дня Перемоги.
Про намір провести збори і ходу 9 травня в Ризі повідомив також Латвійський антинацистський комітет.