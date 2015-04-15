У Польщі мотопробіг путінських байкерів по території країни назвали "особливою провокацією"

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на радіостанцію Tok FM.

"Запланований рейд російської групи на мотоциклах "Нічні вовки" через Польщу я трактую як особливу провокацію", - сказала вона.

За словами Копач, на засіданні уряду Польщі у вівторок вона отримала інформацію про те, що лідери "Нічних вовків" не просили німецькі візи для в'їзду на територію держав - країн Шенгенської угоди. Крім того, невідомо, чи зверталися за шенгенськими візами інші учасники мотопробігу.

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На питання, чи заблокує польська влада проїзд російських байкерів через територію Польщі, прем'єр-міністр сказала, що "остаточне рішення в цьому питанні прийме митник".

За словами Копач, міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина, міністр внутрішніх справ країни Тереса Піотровська будуть інформувати уряд в кінці тижня про ситуацію.

"Якщо проїзд мотоциклістів буде порушувати яким-небудь чином нашу безпеку або, можливо, принесе полякам якісь неприємності, то для того й існує чинне законодавство, щоб ним скористатися", - сказала Копач в ефірі польської радіостанції.

Раніше лідер "Нічних вовків" Олександр Залдостанов, відомий як "Хірург" назвав супротивників ідеї їх мотопробігу нащадками поліцаїв і наглядачів у нацистських концтаборах, а також заявив, що не відмовляється від ідеї пробігу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мотопробіг байкерів з клубу "Нічні вовки", нібито присвячений "70-річчя перемоги над нацизмом", викликав протест серед громадян Польщі, на території якої мають намір проїхати мотоциклісти.