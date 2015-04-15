У госпіталі Каїру спростували повідомлення про смерть Мубарака
15:53, 15 квітня 2015Світ
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Джерело в каїрському військовому госпіталі "Аль-Маадія" спростувало повідомлення в ЗМІ про смерть колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака.
REUTERS
"Мубарак перебуває в доброму здоров'ї, після того, як пережив раптові проблеми зі здоров'ям, однак (зараз) він в порядку", - розповів співрозмовник Sputnik, передають РИА Новости.
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Нагадаємо, раніше іранське агентство Fars з посиланням на кілька джерел повідомило, що колишній президент Єгипту нібито помер у віці 87 років. При цьому ніякого офіційного підтвердження даної інформації не надходило.
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