У госпіталі Каїру спростували повідомлення про смерть Мубарака

"Мубарак перебуває в доброму здоров'ї, після того, як пережив раптові проблеми зі здоров'ям, однак (зараз) він в порядку", - розповів співрозмовник Sputnik, передають РИА Новости.

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Нагадаємо, раніше іранське агентство Fars з посиланням на кілька джерел повідомило, що колишній президент Єгипту нібито помер у віці 87 років. При цьому ніякого офіційного підтвердження даної інформації не надходило.