Міністр оборони РФ визнав, що бойовики можуть вийти "з-під контролю своїх покровителів"

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на IV Московській конференції з міжнародної безпеки.

«Життя підтвердило згубність дій тих держав, які створюють і заохочують терористичні угруповання для вирішення своїх завдань. Надалі такі організації виходять з-під контролю своїх покровителів і перетворюються на загальну проблему безпеки», - сказав Шойгу.

За його словами, так було в Афганістані, коли заохочувався «Талібан», який став колискою формування «Аль-Каїди».

«Подібний досвід повторився і в Лівії, Сирії й Іраку. Терористи з «Ісламської держави» навіть створюють квазідержавні утворення», - підкреслив Шойгу.

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«Вважаємо вкрай небезпечним загравання з терористами, не можна спокійно дивитися на те, як з різних країн їдуть новобранці для армії ІД, і при цьому не замислюватися, що буде, коли через деякий час досвідчені бойовики повернуться додому», - додав Шойгу.

Він наголосив, що про таку небезпеку Міноборони Росії попереджувало європейських колег кілька років тому.

«Нещодавні сумні події у Франції, Канаді, Данії підтвердили нашу правоту», - заявив Шойгу.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн ввели проти Росії санкції.