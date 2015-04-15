Росія використовує проблему "Ісламської держави", щоб змусити світ забути про Донбас - постпред України в ООН

Про це йдеться у заяві постійного представника України в ООН Юрія Сергеєва, текст якої розміщено на сторінці постійної місії України в ООН у Facebook.

«Ініціювання та проведення Москвою конференції з питань безпеки є черговим намаганням Кремля дистанціюватися від конфлікту на сході України шляхом обговорення у експертному середовищі питань європейської регіональної безпеки та боротьби з загрозою близькосхідного тероризму», - зазначає Сергеєв.

При цьому постпред України в ООН вважає, що Росія позиціонує себе виключно як сторона, яка стурбована розвитком ситуації навколо діяльності радикальних ісламських угруповань та зацікавлена в розвитку міжнародного військового співробітництва з цього питання.

«Питання розв’язання конфлікту в Україні та безпосередня участь в ньому РФ заперечується. Росія побоялася запрошувати на конференцію представників України. Демонструючи стурбованість безпековою ситуацією в Європі, Москва намагатиметься послабити санкційний режим проти Росії", - наголосив він.

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Нагадаємо, Четверта міжнародна конференція з безпеки відбудеться в Москві 16-17 квітня.

На неї запрошували міністрів оборони та делегації військових відомств майже 80 країн, включаючи всі держави НАТО, а також керівництво Північноатлантичного альянсу.

Водночас більшість військових керівників країн НАТО відмовилися приїжджати на Московську конференцію з міжнародної безпеки, ці держави будуть представлені на рівні військових аташе.

Однак, як зазначав начальник головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ Сергій Кошелєв, на конференції виступлять міністри оборони Сербії і Греції, яка входить в Північноатлантичний альянс.