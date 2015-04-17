"Місце та час для вбивства були ідеальними": Адвокат вимагає лінгвістичної експертизи показань Дадаєва

Захист Заура Дадаєва, головного обвинуваченого у вбивстві опозиціонера Бориса Нємцова, буде клопотати перед слідством про проведення лінгвістичної експертизи його показань, пише КоммерсантЪ.

Адвокати вважають, що, зізнаючись у виконанні злочину, Дадаєв, який ледь закінчив комунально-будівельний коледж, ніяк не міг використовувати такі вирази, як "місце та час для вбивства були ідеальними" та "новина викликала великий резонанс у суспільстві". Якщо експерти погодяться з версією захисту, показання можуть бути визнані недійсними.

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За словами адвоката Шамсудіна Цакаєва, проаналізувавши опубліковані в ЗМІ свідчення його клієнта (офіційно з відповідним протоколом захисник ще не ознайомлений), він засумнівався в їх достовірності. Привід для цього адвокату дали не тільки відомості, що містяться у визнанні, але й сама форма їх викладу.

Як пояснив захисник, його 32-річний клієнт належить до покоління, яке виросло під час війни. Він закінчував початкову школу, коли до влади в республіці прийшов Джохар Дудаєв. Через події в республіці багато освітніх установ були закриті або, принаймні, залишилися без провідних вчителів, які залишили Чечню. Компенсувати недоліки в освіті Дадаєву вдалося лише частково - у 2005 році він закінчив, правда в заочній формі, комунально-будівельний коледж у Нальчику.

Як повідомив Цакаєв, поспілкувавшись з Зауром Дадаєвим, він прийшов до висновку, що його підзахисний, викладаючи обставини підготовки і вчинення злочину, в принципі не міг використовувати включені у протокол допиту фрази і звороти.

За словами захисника, його припущення про те, що Заур Дадаєв не був автором визнання, підтверджується й іншими фактами. Зокрема, у них виявилося згадка про якогось Русика або Руслика, якого слідство ідентифікувало потім як майора внутрішніх військ Руслана Геремєєва (проходить свідком у справі, але ще не допитаний). Як зазначив Цакаєв, таке звертання до старшого за званням і віком представника авторитетної чеченської сім'ї з боку його підзахисного було категорично неможливо. У всякому разі, за словами самого обвинуваченого Дадаєва, в батальйоні було прийнято називати командира Геремєєва за його радіопозивним - Добрий або з поваги до нього - Старший.

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У зв'язку з невідповідністю мови, яку використовує його підзахисний, і формою викладу показань у матеріалах справи адвокат Цакаєв має намір домогтися від слідства проведення лінгвістичної експертизи.

Зазначимо, що від визнання у вбивстві обвинувачений Дадаєв вже відмовився, проте слідство продовжує наполягати на правдивості його показань. Зокрема, на них посилався представник СКР в Мосміськсуді, де розглядалися скарги на арешти Заура Дадаєва і його чотирьох імовірних спільників.