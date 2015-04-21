Саудівська Аравія залучила до операції в Ємені нацгвардію
18:42, 21 квітня 2015Світ
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Король Саудівської Аравії Салман наказав залучити до операції проти повстанців у Ємені національну гвардію.
REUTERS
За даними агентства Рейтер, національна гвардія Саудівської Аравії вважається елітним підрозділом і підпорядковується особисто королю, передає Бі-бі-сі. Бійці нацгвардії екіпіровані і підготовлені значно краще регулярних частин і з'єднань сухопутних військ.
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До цього часу з боку Саудівської Аравії в операції проти єменських повстанців брала участь тільки авіація. При цьому Ер-Ріяд не виключав і проведення в Ємені наземної операції.
В операції проти єменських повстанців крім Саудівської Аравії беруть участь ще кілька близькосхідних держав.
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