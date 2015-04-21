Саудівська Аравія залучила до операції в Ємені нацгвардію

За даними агентства Рейтер, національна гвардія Саудівської Аравії вважається елітним підрозділом і підпорядковується особисто королю, передає Бі-бі-сі. Бійці нацгвардії екіпіровані і підготовлені значно краще регулярних частин і з'єднань сухопутних військ.

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До цього часу з боку Саудівської Аравії в операції проти єменських повстанців брала участь тільки авіація. При цьому Ер-Ріяд не виключав і проведення в Ємені наземної операції.

В операції проти єменських повстанців крім Саудівської Аравії беруть участь ще кілька близькосхідних держав.