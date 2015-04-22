Послання до Путіна не врятувало: будівельники космодрому "Восточный" почали голодування

Про це вони повідомили своє керівництво, засоби масової інформації, а також надіслали звернення до представництва президента РФ. Під зверненням підписалися 20 осіб. Причина голодування - затримка зарплати.

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«Просимо вас посприяти у питанні погашення заборгованості із заробітної плати, що утворилася перед працівниками підприємства за період січень - березень 2015 року. На даний момент, за інформацією наших керівників, загальна заборгованість по заробітній платі становить 16,132 мільйона рублів, кількість працівників, які не отримали заробітну плату, - 311 осіб. Заходи і обіцянки, що давалися низкою керівників різних структур та наглядових органів, очікуваних результатів не принесли. Виплати проводилися тільки після того, як двічі, втомившись від невиконаних обіцянок щодо погашення заборгованості, ряд наших працівників оголошував голодування», - пишуть у зверненні до президента працівники «Будіндустрії», повідомляє амур.інфо.

Як повідомляв УНІАН, раніше будівельники написали послання президенту Володимиру Путіну прямо на дахах своїх тимчасових споруд.