Чай та надгробки: в Єкатеринбурзі ветеранів запросили відзначити День Перемоги в похоронному будинку (фото)

Один із похоронних будинків Єкатеринбурга (РФ) привітав ветеранів з Днем Перемоги, запросивши пенсіонерів випити горілки або чаю в ритуальній залі - в оточенні вінків зі скорботними написами та іншої похоронної атрибутики.

Про це повідомляє місцеве видання E1.

"Нашу 83-річну прабабусю запросили на святкове чаювання. Вони у нас з такими ж бабусями постійно кудись їздять, депутати їх вітають, і в цей раз зібралися з пенсіонерками, поїхали щасливі розважитися, - розповіла виданню одна з читачок Валентина Бордук. - А коли їх привезли пити чай до ритуальної зали, вони, звичайно, були просто шоковані. Бабуся наша дуже переживала, дуже негативно до цього поставилася.

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У похоронному домі "Хелп", яка ініціювала акцію, нічого дивного в такому форматі свята не бачать і запевняють, що проводять його вже шість років - до Батьківського дня, а цього року об'єднали зі святкуванням 9 Травня.

Комерційний директор компанії Дмитро Ядришніков пояснив виданню, що це була акція "Безкоштовний букет пенсіонеру". З 16 по 21 квітня старим дарували букети штучних квітів для покійних родичів, і пакет з "презентами": пам'яткою з поховання та кремації з попередженням про недобросовісних "чорних" похоронщиків, буклетом-знижкою 10% на пам'ятник, іконою та маленьким календарем.

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"І у нас тут стоїть кілька столів, пригощаємо пенсіонерів чаєм, кавою, цукерками, печивом, горілку або коньяк наливаємо, якщо хтось зі старичків хоче пом'янути покійних. З 16 по 21 квітня до нас прийшло близько 2,5 тисячі осіб, у тому числі 9 ветеранів і трудівників тилу. Оповіщаємо людей через районні соцзабези, організації інвалідів, інформаційні листівки на під'їздах, статті в газетах. Соцзабези цікавляться, тому що їм потрібно для пенсіонерів щось цікаве запропонувати", - розповів Ядришніков.