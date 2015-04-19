Ветерани ВВВ: від Кишинева до Ташкента (фоторепортаж)

До 70-річчя із Дня перемоги у Другій Світовій Війні (Великій Вітчизняній Війні) агентство Reuters опублікувало серію фотографій з ветеранами Червоної Армії, які живуть у колишніх республіках СРСР.

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На знімках - ветерани з Молдови, України, Білорусі, Росії, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Таджикистану, Казахстану, Киргизстану.

Більшості з них зараз - 80-90 років. Разом з сьогоднішніми фотографіями показали також архівні знімки ветеранів.

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Зазначається, що понад 20 мільйонів жителів Радянського союзу загинули під час війни проти нацистської Німеччини.