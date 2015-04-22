У Росії з'явиться туроператор для людей з обмеженими можливостями

У Москві в 2015 році з'явиться перший туроператор для людей з обмеженими можливостями здоров'я.

Про це повідомляє інформагентство «Москва» з посиланням на керівника Федерального агентства з туризму (Ростуризм) Олега Сафонова.

«У Москві з'явиться туроператор, який працюватиме лише з інвалідами і буде створювати відповідний туристичний продукт. Незважаючи на те, що туроператор буде створений в Москві, працюватиме він по всій країні», - заявив Сафонов.

Глава Ростуризму підкреслив, що відомство зі своєї сторони надаватиме цій організації всю необхідну підтримку й допомогу.

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«Звичайно, одного такого туроператора для нашої країни недостатньо, але добре, що з'явився хоча б один. Люди з обмеженими можливостями повинні подорожувати по всій нашій неосяжній батьківщині», - додав він.

За словами Сафонова, Ростуризм вважає розвиток даного напрямку внутрішнього туризму пріоритетним.