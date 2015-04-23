У Китаї в результаті затоплення вугільної шахти загинула 21 особа

Про йдеться у заяві рятувального управління провінції, повідомляє в четвер РИА Новости з посиланням на агентство Сіньхуа.

Зазначається, що інцидент стався в неділю на шахті компанії Datong Coal Mine Group на півночі провінції Шаньсі в північно-східній частині Китаю. У момент затоплення під землею перебували 247 гірників, 223 з яких були успішно евакуйовані.

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До теперішнього моменту рятувальники витягли з шахти тіла 21 шахтаря.

Згідно з повідомленням, в минулий вівторок рятувальникам вдалося врятувати трьох шахтарів, вони були направлені в госпіталь, де їм надана необхідна допомога.

Згідно з попереднім розслідуванням, причиною затоплення шахти могло стати скупчення виробленої води. Зараз рятувальники намагаються відкачати з шахти воду за допомогою чотирьох спеціальних насосів, згідно з даними рятувальників, вони відкачали з шахти понад 6 тисяч кубічних метрів води.

В рік на шахті видобувається близько 900 тисяч тонн вугілля.