Кремль підтвердив приїзд Кім Чен Ина до Москви на святкування 70-річчя Перемоги

"В ході різних контактів із представниками Кореї було підтверджено, що Кім Чен Ин збирається приїхати до Москви, зараз опрацьовуються організаційні параметри цієї поїздки, яка ще до кінця не погоджена", - повідомив журналістам помічник президента Росії Юрій Ушаков, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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За його словами, Росія готова до проведення окремих двосторонніх переговорів із Кім Чен Ином.

У кінці січня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Кім Чен Ин "опрацьовує можливість візиту до Росії".

Раніше УНІАН повідомляв, що Лавров побачив руку Держдепу у небажанні лідерів ЄС святкувати 9 травня в Москві.