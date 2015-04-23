ЗМІ: саудівський принц пообіцяв учасникам операції в Ємені по Bentley

Про такий намір принц написав в "Твіттері", де у нього 3 млн підпищиків, повідомляє "Новое время" з посиланням на ВВС.

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"В знак подяки за роль в операції маю честь запропонувати 100 автомобілів Bentley 100 саудівським пілотам", - сказано в повідомленні.

У Саудівській Аравії жест принца назвали щедрим і вважають, що пілоти заслуговують навіть більшого. Однак за межами країни, і, зокрема, в Ємені, визнали заяву Аль-Валіда бін Талала образливою.

Твіт принца в даний час вже видалений, однак його скріншоти все ще є в мережі. Саудівські медіа повідомили, що "високопоставлений" аккаунт був зламаний.

Раніше Саудівська Аравія заявила про досягнення військових цілей в Ємені та завершення військової операції.