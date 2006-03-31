Бен Ладен планує завдати новий удар по США
Про це заявляє його колишній особистий охоронець
Колишній особистий охоронець Усами бен Ладена Абу Джандал (Abu Jandal) стверджує, що "терорист номер один" планує удар на території США, повідомляє телекомпанія Сі-бі-ес
"Коли шейх Усама щось обіцяє, він це робить", - заявив Джандал в інтерв`ю телекомпанії, яке він дав Сі-бі-ес, знаходячись в Йемені.
"Я вірю, що Усама бен Ладен планує новий напад усередині США і це точно", - заявив Джандал, який був охоронцем бен Ладена в Афганістані з 1996 по 2000 роки.
Кажучи про місцезнаходження бен Ладена, Джандал стверджує, що глава "Аль-каїди" ховається не в Пакистані, а в Афганістані.
Якщо він коли-небудь буде виявлений, він не здасться живим, повідомив охоронець, який посилається на інструкції, що були у нього, застрелити бен Ладена з "спеціального пістолета" у випадку, якщо при виявленні або нападі на терориста його помічники не можуть його врятувати.