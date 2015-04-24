Суд Італії обере запобіжний захід перевізникам затонулого судна з мігрантами

Прокуратура вже висунула їм бвинения у нелегальному перевезенні людей, масовому вбивстві і в насильницьких діях, повідомляє ТСН. 27-річний громадянин Тунісу і 25-річний сирієць в даний час дають свідчення поліції. Арештовані перекидають провину один на одного. Капітан стверджує, що за штурвалом був асистент, останній стверджує, що човном керував чоловік, який втопився.

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Крім цього, слідчі продовжують допитувати уцілілих мігрантів. З їх слів, після трагедії в Сицилійській протоці, ці двоє представлялися поліцейськими і брали гроші за перевезення людей з Африки в Європу. Слідство встановило, що перевізники жорстоко поводилися з мігрантами. Били людей кийками за невиконання їхніх команд. Від завданих ударів кілька людей загинуло. Одного чоловіка капітан і асистент кинули за борт, коли той піднявся і підійшов до краю човна без їх дозволу.