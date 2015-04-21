Жертвами корабельної аварії у Середземному морі стали 800 осіб

07:35, 21 квітня 2015
Світ
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Щонайменше 800 осіб загинули при аварії 19 квітня судна в Сицилійській протоці в 100 км від лівійських берегів.

REUTERS

Про це заявили в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), повідомляє ТАСС з посиланням на France-Presse.

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"Ми можемо підтвердити загибель 800 людей", - заявив представник УВКБ.

Як повідомляв УНІАН, судно з сотнями мігрантів на борту перевернулося 19 квітня в Середземному морі.

Прокурор сицилійського міста Катанія підтвердив, що на кораблі, який затонув в 60 км від берегів Лівії, перебували близько 950 мігрантів.

Італійський прем'єр-міністр Маттео Ренці зазначив, що буде просити допомоги у своїх колег по ЄС протистояти великим потокам нелегальних мігрантів. Він назвав загибель мігрантів у Середземному морі  убивством, яке відбувається кожен день.

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