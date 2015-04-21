Поліція затримала капітана і штурмана затонулого судна з мігрантами

Капітан із Тунісу та штурман із Сирії були серед 27 врятованих людей, яких доставили вчора пізно ввечері у сицилійський порт Катанія, повідомляє DW.DE. Загалом з корабля вдалося врятувати 28 біженців.

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Італійська прокуратура підозрює затриманих у масовому вбивстві через необережність і торгівлі людьми, написала італійська інформагенція Ansa. За словами генерального прокурора Джованні Сальві, інші врятовані впізнали обох затриманих.

За оцінками ООН, кількість жертв трагедії ще більша, ніж вважалося досі. Після розмов із тими, хто вижив, в організації вважають, що внаслідок аварії могли загинути близько 800 людей, повідомила речниця Управління верховного комісара ООН у справах біженців Карлотта Самі. "Можна сказати, що померли 800 людей", - сказала вона.

Таку оцінку підтвердив і представник Міжнародної організації з міграції Флавіо ді Джакомо. Спершу повідомлялося, що кількість жертв, імовірно, становить близько 700 людей.

За словами мігрантів, із якими спілкувалися представники ООН, на борту судна перебували понад 800 людей, серед них і 10-12-річні діти. Це були громадяни Сирії, Сомалі та близько 150 - Еритреї. Біженці, яких вдалося врятувати, походять із Малі, Гамбії, Сенегалу, Сомалі, Еритреї та Бангладеш.