Кількість жертв землетрусу в Непалі перевищила 2500 осіб

Ці дані непальської поліції наводить на своєму сайті газета "Кантипур", передає ТАСС.

Найбільше загиблих у столиці країни, місті Катманду. Там землетрус, який стався в суботу 25 квітня, забрав життя майже 800 осіб.

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Раніше офіційний представник непальської поліції Камал Сінгх Бан повідомляв, що правоохоронні органи також мають інформацію про 6239 постраждалих.

"Через тривалі поштовхи в Катманду немає електрики, - додав він. - Мобільний зв'язок є".

Після основного землетрусу магнітудою 7,9 сейсмологи зареєстрували у Непалі за добу 48 повторних поштовхів магнітудою від 3,5 до 6,9.

Останній підземний поштовх магнітудою 4,1 стався о 18:41 за місцевим часом. Його епіцентр знаходився за 20 км на схід від столиці Непалу, міста Катманду, з вогнищем на глибині 10 км.

Поштовхи відчувалися і в Індії, де загинули 62 і постраждали понад 250 осіб, а також в М'янмі і Бангладеш.