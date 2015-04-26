25 людей загинули в результаті урагану на півночі Пакистану

Сильні пориви вітру і зливи зруйнували дахи та стіни кількох глиняних будинків в передмісті Пешавара. Також в деяких місцях вітер вирвав з землі дерева, передає телеканал Geo TV з посиланням на міністра провінції Зіа Афріді, повідомляє РИА Новости.

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Постраждалі, серед яких жінки і діти, були госпіталізовані. У районі лиха тривають пошуково-рятувальні роботи, які на даний момент ускладнені зливою.

Метеорологічний департамент прогнозує продовження урагану протягом 24 годин у Малаканді, Пешаварі та Хазарі.