25 людей загинули в результаті урагану на півночі Пакистану
20:14, 26 квітня 2015Світ
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Щонайменше 25 людей загинули і 150 отримали поранення в результаті урагану в неділю в провінції Хайбер-Пахтунхва на півночі Пакистану.
REUTERS
Сильні пориви вітру і зливи зруйнували дахи та стіни кількох глиняних будинків в передмісті Пешавара. Також в деяких місцях вітер вирвав з землі дерева, передає телеканал Geo TV з посиланням на міністра провінції Зіа Афріді, повідомляє РИА Новости.
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Постраждалі, серед яких жінки і діти, були госпіталізовані. У районі лиха тривають пошуково-рятувальні роботи, які на даний момент ускладнені зливою.
Метеорологічний департамент прогнозує продовження урагану протягом 24 годин у Малаканді, Пешаварі та Хазарі.
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