У мережі з'явилося відео протестів в Балтиморі: демонстранти палять автомобілі і громлять вітрини
У штаті Меріленд оголошено надзвичайний стан, а в Балтиморі введено комендантську годину, у місто також увійшли 1,5 тисячі бійців Національної гвардії США.
В Балтиморі не вщухають масові протести, які розгорілися після траурних заходів , пов'язаних з похованням афроамериканського громадянина, який загинув 19 квітня, перебуваючи під вартою в поліції. Причиною смерті афроамериканця стало пошкодження спинного мозку. Поліцію звинувачують у тортурах і побитті, які і спричинили ці пошкодження.
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Протестувальники закидають поліцейських камінням і пляшками і підпалюють їх машини. Демонстранти також підпалюють поліцейські ділянки і розбивають скло їхніх автомобілів.
Американські ЗМІ повідомили, що в Балтимор в понеділок вже були введені 1,5 тисячі бійців Національної гвардії США.