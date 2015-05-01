Литва очолила Раду Безпеки ООН

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила президент Литви Даля Грібаускайте, пише Делфі.

"Литва розпочинає головування в Раді безпеки ООН. Важлива робота попереду", - йдеться в повідомленні.

Під час головування Литві доведеться координувати актуальні питання, пов'язані з ситуацією на Близькому Сході і кризою міграції з Північної Африки до Європейського Союзу (ЄС).

Читайте такожКлімкін критикує візит генсека ООН до Москви на тлі нищення Росією Статуту організаціїПід час головування Литва також проведе в Нью-Йорку дебати, що стосуються безпеки журналістів.

Литва була обрана в Радбез ООН в 2014 і в 2015 роках. Вперше Литва головувала в Радбезі ООН в лютому минулого року.

У Радбез ООН входить 15 країн. П'ять постійних країн - США, Китай, Росія, Великобританія і Франція - володіють у ній правом вето.