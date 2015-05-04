ЗМІ: коаліція арабських країн ввела "обмежений контингент" до Ємену

Якщо інформація підтвердиться, то це буде перший випадок введення військ коаліції до Ємену, повідомляє DW.DE з посиланням на інформагентство AFP.

Читайте такожАрабська коаліція оголосила про завершення воєнної операції в ЄменіРечник коаліції заперечив введення сил, відмовившись коментувати "поточні операції". Проте уряд Ємену та сили бойовиків повідомили про кілька десятків солдатів, які висадилися в південному місті. "Обмежений контингент коаліційних сил увійшов до Адена, додаткові сили вже на шляху" до портового міста, розказав агентству AFP член уряду Ємену на умовах анонімності.

Як повідомляв УНІАН, в березні війська коаліції почали завдавати повітряних ударів по арсеналах зброї та позиціям шиїтських бойовиків-хуситів, після того, як ті захопили контроль над більшою частиною країни. Щонайменше 1200 осіб були вбиті в Ємені з кінця березня і ще кілька тисяч поранені.