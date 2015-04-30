США просять Іран посприяти переговорам у Ємені

Очільники зовнішньополітичних відомств США та Ірану Джон Керрі та Могаммад Джавад Заріф під час своєї зустрічі 27 квітня обговорювали можливість посадити за стіл переговорів представників різних єменських таборів, підтвердив речник Держдепартаменту, пише Радіо Свобода.

Читайте такожАрабська коаліція оголосила про завершення воєнної операції в ЄменіТегеран є союзником шиїтського руху Хуті, який у вересні 2014 року здобув контроль над єменською столицею Саною, вимагаючи більшого представництва в уряді країни. Згодом представники цієї групи рушили на південь Ємену, викликавши занепокоєння сунітської Саудівської Аравії, яка на чолі коаліції кількох держав розпочала повітряні удари по базах Хуті.