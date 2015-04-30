США просять Іран посприяти переговорам у Ємені
09:10, 30 квітня 2015Світ
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Сполучені Штати прагнуть сприяння Ірану в пошуку політичного врегулювання ситуації в Ємені.
REUTERS
Очільники зовнішньополітичних відомств США та Ірану Джон Керрі та Могаммад Джавад Заріф під час своєї зустрічі 27 квітня обговорювали можливість посадити за стіл переговорів представників різних єменських таборів, підтвердив речник Держдепартаменту, пише Радіо Свобода.
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