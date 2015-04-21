По ракетній базі в Ємені нанесли потужний авіаудар, загинули 25 людей (відео)
ВПС арабської коаліції завдали удару по ракетній базі, яка була під контролем повстанців-хуситів, в столиці Ємену Сані, в результаті чого загинули 25 людей і ще близько 400 поранено.
Хусити заявляють, що в результаті авіаудару Саудівської Аравії в основному загинули жінки і діти, пише ZN.
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На даний момент точно відомо про 15 загиблих і безліч поранених, повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.
Також в результаті авіаудару, нанесеного по базі ракетами Scud (класифікація НАТО - прим. ред.), ударною хвилею у радіусі декількох кілометрів в будинках були вибиті шибки.
Як повідомляв УНІАН, 17 квітня Саудівська Аравія здійснила повітряні удари по президентському палацу у Таїзі, третьому за величиною місті в Ємені, і по займаних позиціях спеціальних підрозділів, лояльних екс-президенту Алі Абдаллі Салеху сил, який став на бік Хуті.
У Ємені шиїтське угрупування «Ансар-Аллах», більш відоме як Хуті, останнім часом різко розширило захоплені території, змусивши уряд країни до втечі. Зараз воно контролює західну, густо населену третину Ємену зі столицею Саною і другим найбільшим містом Аденом.
Довідка УНІАН
Scud - серія тактичних балістичних ракет, розроблених в Радянському Союзі за часів холодної війни. Була широко поширена в країнах третього світу. Назва Scud широко використовується для позначення ракет і численних похідних варіантів, розроблених в інших країнах на основі радянського зразка Р-11.