По ракетній базі в Ємені нанесли потужний авіаудар, загинули 25 людей (відео)

Хусити заявляють, що в результаті авіаудару Саудівської Аравії в основному загинули жінки і діти, пише ZN.

Читайте такожУ Ємені тривають запеклі бої, є жертви

На даний момент точно відомо про 15 загиблих і безліч поранених, повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Також в результаті авіаудару, нанесеного по базі ракетами Scud (класифікація НАТО - прим. ред.), ударною хвилею у радіусі декількох кілометрів в будинках були вибиті шибки.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня Саудівська Аравія здійснила повітряні удари по президентському палацу у Таїзі, третьому за величиною місті в Ємені, і по займаних позиціях спеціальних підрозділів, лояльних екс-президенту Алі Абдаллі Салеху сил, який став на бік Хуті.

У Ємені шиїтське угрупування «Ансар-Аллах», більш відоме як Хуті, останнім часом різко розширило захоплені території, змусивши уряд країни до втечі. Зараз воно контролює західну, густо населену третину Ємену зі столицею Саною і другим найбільшим містом Аденом.

Довідка УНІАН

Scud - серія тактичних балістичних ракет, розроблених в Радянському Союзі за часів холодної війни. Була широко поширена в країнах третього світу. Назва Scud широко використовується для позначення ракет і численних похідних варіантів, розроблених в інших країнах на основі радянського зразка Р-11.