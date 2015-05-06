Від Франції на 9 травня до Москви поїде міністр закордонних справ

"Я не буду присутній на самому параді, однак покладу квіти і потім піду в Кремль", - сказав міністр в ефірі радіостанції Europe 1, передає Бі-бі-сі.

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30 квітня стало відомо, що президент Франції Франсуа Олланд не приїде в російську столицю 9 травня через зайнятість. "У нього (Олланда) інші поїздки, тому такого візиту не планується", - повідомив тоді прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Через військову агресію Росії в Україні більшість президентів і прем'єр-міністрів провідних держав відмовилися їхати до Москви 9 травня, не бажаючи святкувати закінчення Другої світової війни в суспільстві Володимира Путіна.

Серед тих, хто відмовився від запрошення Кремля президенти прибалтійських країн, США, Німеччині, Болгарії, Польщі, Ізраїлю, Японії, Молдови, Грузії, Австрії, Швеції, Туреччини та багатьох інших країн.

Примітно, що запрошення Володимира Путіна відхилив і президент БілорусіОлександр Лукашенко, оскільки планує 9 травня провести парад у Мінську.

Всього запрошення в Москву на парад Перемоги були направлені главам 68 держав, серед яких президента України немає.