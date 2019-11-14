Під загрозою імпічменту. Наскільки вірогідне усунення президента США від влади

В середу, 13 листопада, в Конгресі США розпочались слухання по справі про імпічмент президента Дональда Трампа.

Імпічмент як феномен американської політики треба розділити на кілька елементів. Імпічмент може бути політичним: це означає, що у вищій палаті Конгресу, тобто у Палаті представників, буде визнано, що посадовою особою, зокрема, президентом США Дональдом Трампом, був скоєний певний злочин. Але при цьому може не бути правового імпічменту, наслідком якого могло б бути усунення президента від влади.

Відтак, політичний імпічмент ще не означає, що Трамп змушений буде залишити посаду президента США. І саме такий варіант зараз виглядає найбільш вірогідним. Адже Палата представників контролюється демократами. Досі розслідування велося у закритому режимі, але вже на днях будуть перші свідчення і тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора, і заступника держсекретаря Кента, і колишнього посла США в Україні Марі Йованович у відкритому режимі. Все це дасть підстави для висунення звинувачень Дональду Трампу та відповідного голосування Палати представників.

Щонайменше 20 республіканських сенаторів мали б перейти на бік демократів, аби і Сенат підтвердив провину Трампа

Але на наступному етапі, коли відбудеться передача справи до Сенату, де наразі більшість – республіканська, аналогічне голосування виглядає сумнівним. Щонайменше 20 республіканських сенаторів мали б перейти на бік демократів, аби і Сенат підтвердив провину Трампа.

Тому, швидше за все, ми можемо говорити виключно про вплив цього процесу на шанси Трампа бути знову обраним президентом США у 2020 році. А саме – чи буде республіканський електорат у swingstates, тобто у штатах, які змінюють своє політичне забарвлення з демократів на республіканців, бачити в діях Трампа неправильні вчинки чи порушення закону, і чи потім проголосують вони за нього вдруге.

Це – найголовніший наслідок цього скандалу.

За великим рахунком, демократи не могли не запустити цей процес імпічменту. Не тому що вони хочуть тиснути на Трампа. А тому що поведінка Дональда Трампа в українському, сирійському та інших питаннях, а саме – волюнтаризм, зневага до традицій, державної служби, традиційних інструментів прийняття рішень, спонтанне прийняття рішень, мала здобути оцінку Конгресу, інакше би це означало, що такий стиль ведення справ президентом США є нормою. Тоді б наступні президенти США це розуміли і чинили б так само.

Наразі Конгрес США – наш єдиний союзник, оскільки там зберігається двопартійна підтримка України, і нам важливо її не втратити

Якщо Трамп залишиться на ще один президентський термін, це означатиме дуже нелегкі часи для України. Але, так чи інакше, саме Трамп допоміг Україні найбільше. Хоча точніше сказати – не Трамп, а адміністрація Трампа. Довкола нього були професіонали: Меттіс, Макмастер, Болтон… Вони розуміли, що в Україні відбувається, тобто що має місце агресія РФ проти нашої держави, що Україна не вистоїть без підтримки США, що інтереси Америки в Європі передбачають підтримку України. Вони намагалися стримувати імпульси Трампа і допомагати Україні. Тепер ситуація змінилася, і людей, здатних стримувати Дональда Трампа, стало менше.

Наразі Конгрес США – наш єдиний союзник, оскільки там зберігається двопартійна підтримка України, і нам важливо її не втратити. Тож наше завдання, поки Трамп при владі, зменшувати наслідки цього скандалу, не давати себе втягнути у внутрішньополітичні розбірки в Штатах та вибудовувати конструктивні й глибокі відносини з Конгресом США.

Олександр Хара, експерт Фонд «Майдан закордонних справ»