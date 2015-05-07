У Липецьку встановили триметровий пам'ятник Сталіну (фото)

Триметрова композиція розміщена перед штабом регіонального відділення КПРФ.

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За словами депутата Держдуми Миколи Разворотнева, всі дозволи і погодження керівництва міста були отримані, однак вже під час встановлення постаменту, 5 травня, прийшов лист від віце-мера Анни Шамаєвої, в якому повідомлялося, що дозвіл було видано на встановлення бюста всередині приміщення офісу КПРФ, пише Эхо Москвы.

"Рішення якось відіграти назад вважаємо надто запізнілим, і не має жодних підстав забороняти встановлення на вулиці. Попередній документ мерії і нинішній — суперечать один одному", - заявив російський депутат.