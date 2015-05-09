У Москві поліція розгромила альтернативну виставку до Дня Перемоги (фото)

З виставки, що відкрилася напередодні, були вилучені представлені на ній роботи художників-акціоністів, а також комп'ютери, що належать галереї, повідомив Російській службі Бі-бі-сі галерист і куратор Петро Войс.

За його словами, до художника Миколи Басова з групи "Синій вершник", що перебував у приміщенні галереї, а також до юриста, який туди приїхав, застосували силу.

Учасники виставки представили свій погляд на перемогу у Другій світовій війні і на георгіївську стрічку, яка стала офіційним атрибутом святкування.

За подіями в галереї спостерігала знімальна група телеканалу РЕН-ТВ, у репортажі якої пізніше йшлося, що на "нацистській" виставці "втоптані в бруд святі символи Великої Перемоги".

У багатьох роботах на виставці "Ми перемогли" обігрується георгіївська стрічка, яка стала свого роду офіціозним символом святкування Дня Перемоги.

Вдалою роботою Войс назвав м'ясорубку, в яку завантажуються фігурки радянських і німецьких солдатів, які в ній перемелюються. З-під ножів м'ясорубки виходить георгіївська стрічка.

Цей арт-об'єкт Войс вважає одним з кращих творів сучасного мистецтва, створених за останні роки в Росії: "Це дуже сильна, антивоєнна робота".

На іншій роботі зображений чоловік, який стоїть на колінах і їсть з тазу локшину з георгіївських стрічок. Також серед експонатів була серія творів, що зображують ватники, прикрашені бантами з георгіївських стрічок.

"Художники висловлюють думку, що ми живемо у час перемоги ватників", - пояснив Войс.

На думку художників, тема війни - це не тільки тема перемоги, як її підносить офіційна влада РФ. "Тут обов'язково повинні бути присутніми категорії провини і покаяння", - додав галерист.

Європейська філософська школа давно працює з темами провини і покаяння, а Росія, як і раніше, спочиває на лаврах військових перемог, каже куратор виставки.

"Я розцінюю це як погром, - сказав Войс. – Погром галереї альтернативного мистецтва, яка не соромилася ніколи висловлювати свою думку".