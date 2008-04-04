Буш назвав візит Саркозі інкарнацією Елвіса Преслі

Джордж Буш на саміті НАТО в Бухаресті назвав недавній візит президента Франції Ніколя Саркозі в США інкарнацією Елвіса Преслі, передає AFP з посиланням на слова одного з високопоставлених американських чиновників.

Тим самим, як відзначає агентство, Буш хотів підкреслити свою прихильність до президента Франції і виразити задоволення налагодженням франко-американских відносин, які дуже охололи за попередника Саркозі - Жака Ширака.

Крім того, перебуваючи на саміті НАТО в Бухаресті, Джордж Буш особисто подякував Саркозі за його рішення направити до Афганістану додатковий батальйон французьких військовослужбовців у складі 700-800 осіб.

Ніколя Саркозі побував з офіційним візитом в США в листопаді 2007 року. На саміті в Бухаресті він і Буш також продовжували демонструвати взаємну прихильність, відзначає Лента.ру.

"Їх відносини повні взаємної симпатії, - заявив один з чиновників НАТО. - Я ніколи ще не бачив, щоб президенти США і Франції так ставилися один до одного".