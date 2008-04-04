Наомі Кемпбелл заарештували в аеропорту Хітроу

37-річну модель, яка славиться своїм буйним темпераментом, зняли з рейсу авіакомпанії British Airways, що прямував до Лос-Анджелеса.

Н.Кемпбелл підозрюють в нападі на поліцейського, який намагався вивести агресивно налаштовану модель з літака. Поліція була вимушена втрутитися після того, як топ-модель влаштувала на борту літака скандал через інцидент з її багажем.

Через свою буйну вдачу Н.Кемпбелл не раз потрапляла в неприємні історії. Так, минулого року модель відпрацювала п`ять днів у санітарному управлінні Нью-Йорка. За ухвалою суду вона займалася прибиранням туалетів за те, що шпурнула телефон у свою покоївку, звинувативши її у крадіжці джинсів. Проте пізніше Н.Кемпбелл назвала інцидент випадковістю.

У 2000р. вона постала перед судом за аналогічним епізодом. Тоді побитою мобільним телефоном опинилася асистентка зірки. Модель виправдали, оскільки вона визнала свою провину і заявила, що причиною інциденту були її психологічні проблеми.

РБК