Керрі та Путін почали переговори в Сочі

Як очікують, Керрі і Путін розглянуть політичні рішення конфлікту на сході України і війни в Сирії, повідомляє Радіо Свобода.

Це перший візит Керрі до Росії за два роки.

Читайте такожДержсекретар США летить в Сочі на зустріч з Лавровим по Україні - джерелоДержсекретар також має зустрітися з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Як повідомили раніше російські дипломатичні джерела, в Москві не очікують серйозних результатів за підсумками переговорів, хоча сам факт приїзду Керрі в Росію називають «важливим і символічним».

Із Сочі Керрі поїде до Туреччини на зустріч НАТО, а потім полетить назад до Вашингтона на саміт президента США Барака Обами й арабських лідерів.