Керрі та Путін почали переговори в Сочі
13:05, 12 травня 2015Світ
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Державний секретар США Джон Керрі проводить переговори з російським президентом Володимиром Путіним у російському курортному місті Сочі.
Reuters
Як очікують, Керрі і Путін розглянуть політичні рішення конфлікту на сході України і війни в Сирії, повідомляє Радіо Свобода.
Це перший візит Керрі до Росії за два роки.
Читайте такожДержсекретар США летить в Сочі на зустріч з Лавровим по Україні - джерелоДержсекретар також має зустрітися з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.
Як повідомили раніше російські дипломатичні джерела, в Москві не очікують серйозних результатів за підсумками переговорів, хоча сам факт приїзду Керрі в Росію називають «важливим і символічним».
Із Сочі Керрі поїде до Туреччини на зустріч НАТО, а потім полетить назад до Вашингтона на саміт президента США Барака Обами й арабських лідерів.
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