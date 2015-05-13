Кількість жертв нового землетрусу в Непалі досягла 65 осіб

Число жертв нового землетрусу в Непалі магнітудою 7,3, який відбувся у першій половині дня у вівторок, 12 травня, досягла 65 осіб.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Національний центр з надзвичайних ситуацій.

"У нас є інформація про 65 загиблих і 1926 постраждалих", - уточнюється на сторінці Центру в Twitter.

Поштовхи також відчувалися і в Індії, де свою роботу призупинили метрополітени міст Нью-Делі і Калькутта. Індійське міністерство внутрішніх справ має інформацію про 17 загиблих, в тому числі 16 - в східному штаті Біхар.

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Індійський метеорологічний департамент зареєстрував після першого поштовху ще не менше шести повторних меншої інтенсивності. Їх магнітуда склала від 4,2 до 6,2. Землетрус магнітудою 7,9 стався у Непалі також 25 квітня. Після нього було зафіксовано близько 100 повторних поштовхів магнітудою від 3,2 до 6,9. Тоді загинули більше 8 тис. осіб, ще близько 18 тис. постраждали. Повністю зруйновано або пошкоджено понад півмільйона будинків.

Сейсмологи зареєстрували за добу після нового землетрусу магнітудою 7,3 ще щонайменше 29 повторних поштовхів меншої інтенсивності. Про це кор. ТАСС розповіли в Індійському метеорологічному департаменті.

Магнітуда повторних поштовхів становила від 3,1 до 6,2. Останній, магнітудою 3,7 стався у 08:13 за місцевим (індійського) часом. Його епіцентр знаходився приблизно в 80 км на схід від столиці Непалу, міста Катманду.