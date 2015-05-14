Кількість жертв нового землетрусу в Непалі зросла до 96 осіб
08:50, 14 травня 2015Світ
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У міністерстві внутрішніх справ країни не виключають, що надалі кількість жертв зросте.
REUTERS
Кількість постраждалих у міністерстві оцінили в дві з половиною тисячі осіб, передає Російська служба Бі-бі-сі.
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Причому владі Непалу поки що не вдалося знайти американський вертоліт, зниклий у вівторок під час рятувальної операції, пов'язаної з попереднім землетрусом. Його пошуки тривають.
Другий за місяць землетрус стався у Непалі 12 травня. Його епіцентр був розташований в районі Долакха, а магнітуда склала 7,3. Кількість загиблих оцінювалася в 65 осіб. Причому кількість жертв попереднього землетрусу, що стався у країні у квітні, перевищує вісім тисяч.
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