Кількість жертв нового землетрусу в Непалі зросла до 96 осіб

Кількість постраждалих у міністерстві оцінили в дві з половиною тисячі осіб, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Читайте такожДосі не встановлено зв'язок з 12 громадянами України в Непалі - МЗС

Причому владі Непалу поки що не вдалося знайти американський вертоліт, зниклий у вівторок під час рятувальної операції, пов'язаної з попереднім землетрусом. Його пошуки тривають.

Другий за місяць землетрус стався у Непалі 12 травня. Його епіцентр був розташований в районі Долакха, а магнітуда склала 7,3. Кількість загиблих оцінювалася в 65 осіб. Причому кількість жертв попереднього землетрусу, що стався у країні у квітні, перевищує вісім тисяч.