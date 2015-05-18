На доларах вперше в історії може з'явитися портрет жінки

На американській 20-доларовій купюрі вперше може з'явитися портрет жінки.

Цього року в США святкують 100 річницю з моменту надання жінкам права голосу. Тому випуск оновленої купюри приурочений саме до цієї події. Про це йдеться в сюжеті програми "Сніданок з "1+1", повідомляє ТСН.

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На нових 20 доларах замість сьомого президента США Ендрю Джексона планують надрукувати портрет Гаррієт Табмен – американки, яка у ХІХ столітті боролася з рабством у Сполучених Штатах.