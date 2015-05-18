На доларах вперше в історії може з'явитися портрет жінки
13:28, 18 травня 2015Світ
1555 0
Випуск оновленої купюри приурочений до 100-ї річниці з моменту надання жінкам права голосу.
На 20-доларовій планують надрукувати портрет Гаррієт Табмен / ТСН
На американській 20-доларовій купюрі вперше може з'явитися портрет жінки.
Цього року в США святкують 100 річницю з моменту надання жінкам права голосу. Тому випуск оновленої купюри приурочений саме до цієї події. Про це йдеться в сюжеті програми "Сніданок з "1+1", повідомляє ТСН.
Читайте такожУ Німеччині продемонстрували новий дизайн купюри 20 євро (фото)
На нових 20 доларах замість сьомого президента США Ендрю Джексона планують надрукувати портрет Гаррієт Табмен – американки, яка у ХІХ столітті боролася з рабством у Сполучених Штатах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter